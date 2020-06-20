Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram taş eroin ele geçirildi.
20.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:20
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram taş eroin ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, Yeni Mahalle'de bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde yapılan ihbarı değerlendirerek, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 gram taş eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ç. ve oğlu ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA