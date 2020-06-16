Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Akşehir'de düzenlenen operasyonda, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
16.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:13

Akşehir'de düzenlenen operasyonda, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uzman Çavuş M.Y. ile kardeşi A.Y'nin Antalya'dan uyuşturucu madde getirdikleri yönünde bilgi alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri ikamet ettikleri evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada,, tuvalete atılmış 8 gram uyuşturucu madde ile enjektör, eroin bulaşığı kaşık ve folyo ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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