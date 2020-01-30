Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Anıt Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Anıt Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
Akşehir polisi bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine ev çevresini fiziki takibe aldı.
Emniyet yetkilileri daha sonra eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Ev sahibi A.B. (52) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B. adli makamlara sevk edildi.