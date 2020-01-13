Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığını tespit ettikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığını tespit ettikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen kahvehaneye düzenledikleri baskında, 2 gram uyuşturucu madde ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler E.B. (33), F.E. (46), S.B. (46), A.K. (38), S.K. (36), A.B.T. (43), M.B. (38) ve H.B. (45), ifadelerinin ardından haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.