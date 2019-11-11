Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir ilçesinde durdurulan tırda 3 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Akşehir ilçesinde durdurulan tırda 3 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan tır sürücüsü, D- 300 karayolu üzeri Akşehir Doğrugöz Kavşağında yakalandı.
Tırın motor şase numarasıyla yapılan sorguda, plakanın tıra ait olmadığı tespit edilince sürücü Hüseyin Ç. gözaltına alındı.
Otoparka çekilen araçta yapılan aramada 3 kilo skunk ele geçirildi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.