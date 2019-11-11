Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Akşehir ilçesinde durdurulan tırda 3 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

11.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:34
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

ilçesinde durdurulan tırda 3 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan tır sürücüsü, D- 300 karayolu üzeri Akşehir Kavşağında yakalandı.

Tırın motor şase numarasıyla yapılan sorguda, plakanın tıra ait olmadığı tespit edilince sürücü Hüseyin Ç. gözaltına alındı.

Otoparka çekilen araçta yapılan aramada 3 kilo skunk ele geçirildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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