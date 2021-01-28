Akşehir'de Turizm Çalıştayı düzenlendi
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Akşehir'de Turizm Çalıştayı düzenlendi

28.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:50
Akşehir'de Turizm Çalıştayı düzenlendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, belediyenin öncülüğünde "Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, belediyenin öncülüğünde "Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kentin coğrafi konumu ve özellikleri itibariyle tarihin her devresinde işlek bir yol güzergahının üzerinde bulunduğunu anımsattı.

Tarihsel süreçte Akşehir'in çevresi için bir iktisadi merkez konumunda olması, ekonomik hayatın şekillenmesinde etkili olmasının ticaretin gelişmesini sağladığını dile getiren Akkaya, "Akşehir'in nüfusunda TÜİK verilerine bakıldığında 2000 yılından 2019 yılına kadar gelindiğinde ciddi düşüş yaşandığı görülmektedir. Şehrimizde organize sanayi anlamında gelişme sağlanmasına rağmen diğer ekonomik katkı sağlayıcı, iş ve iş gücü potansiyellerinde yaşanan azalmalar nüfusun azalmasında, dışa göç edilmesinde etken olarak görülmektedir. Sanayi anlamında attığımız adımlarla şehrimizde gün yüzüne çıkardığımız ve çıkarmaya devam ettiğimiz tarihi, kültürel değerlerimizin katkısı ile turizme yapılacak adımlarımız bu göçün önüne geçmiş olmayı planlamaktayız." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, kentin turizm açısından her türlü değere sahip olduğunu dile getirerek, turizm payından pay alma adına yapılan bu çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar sahip olduğu birçok ortak turizm projesi, geliştirdiği markalar ve aldığı ödüllerle bilinen turizmci Cem Kinay da "Turizmdeki trendler" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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