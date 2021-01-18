Akşehir'de trafik uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
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Akşehir'de trafik uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

18.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:34
Akşehir'de trafik uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir trafik denetim noktasında üst araması yapılan şahısta, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir trafik denetim noktasında üst araması yapılan şahısta, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi, D-300 Kara yolu üzerinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan H.K. ve M.D. isimli şahıslarda üst araması yaptı

Şahıslardan M.D'nin üzerinde, 2 parça halinde 2 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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