Akşehir'de trafik uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir trafik denetim noktasında üst araması yapılan şahısta, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir trafik denetim noktasında üst araması yapılan şahısta, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi, D-300 Kara yolu üzerinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan H.K. ve M.D. isimli şahıslarda üst araması yaptı

Şahıslardan M.D'nin üzerinde, 2 parça halinde 2 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun