Akşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
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Akşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

06.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:12
Akşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Şahin (54) idaresindeki 03 EY 736 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçe merkezindeki Atakent Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen İsmet Baykondu yönetimindeki 42 Y 4789 plakalı kamyona çarptı.

Arkadan gelen Hasan Dündar idaresindeki 48 AV 726 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada Mustafa Şahin, aynı araçtaki Adnan (24) ve Fatma Şahin (45) ile kamyonda yolcu olarak bulunan Şükrüye Karatepe (62) yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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