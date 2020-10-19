Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
19.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:18
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ali Çayır (69) idaresindeki 42 GR 012 plakalı buğday yüklü traktör, Recep Işık idaresindeki 03 EK 282 plakalı otomobil ile Karayolları kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Recep Işık (57) ile aynı araçta bulunan Fadime Işık (60) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun