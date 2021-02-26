Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
26.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:27
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandıİstasyon Caddesi'nden Zafer Kavşağı istikametine seyir halinde olan O.G. idaresindeki motosiklet ile Akif K. idaresindeki 03 UK 078 plakalı otomobil çarpıştı.
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
İstasyon Caddesi'nden Zafer Kavşağı istikametine seyir halinde olan O.G. idaresindeki motosiklet ile Akif K. idaresindeki 03 UK 078 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun