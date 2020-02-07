Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Mehmet Şengül (47) idaresindeki 34 DDH 62 plakalı muz yüklü tır, kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, tırın dorsesi yan yatarken, sürücü yaralandı.
Mehmet Şengül, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.