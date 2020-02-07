Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:02
Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Mehmet Şengül (47) idaresindeki 34 DDH 62 plakalı muz yüklü tır, kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 'nde şarampole devrildi.

Kazada, tırın dorsesi yan yatarken, sürücü yaralandı.

Mehmet Şengül, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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