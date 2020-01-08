Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Akşehir D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:38
Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Bulvarından D-300 kara yoluna çıkan İhsan Eke (52) yönetimindeki 42 Y 7397 plakalı TIR, 'dan Burdur istikametine gitmekte olan Mehmet Kocatoprak (53) idaresindeki 42 S 2987 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü Mehmet Kocatoprak vatandaşların ve emniyet güçlerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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