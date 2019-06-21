Akşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Ergün T. yönetimindeki 42 EV 555 plakalı yolcu otobüsü, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Cengiz Turan'ın (48) kullandığı 42 VD 475 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybeden Turan'ın cenazesi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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