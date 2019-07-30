Akşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akşehir'den Yunak istikametine seyir halinde olan 77 DV 072 plakalı tır, Adsız Mahallesi'nden Tipi Mahallesi'ne geçmekte olan 42 UB 974 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yakup Kesici (12) kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer çocuk M.O.M. (12) ise ağır yaralı olarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü M.K. (41) gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA