Akşehir'de Trafik Haftası Etkinliği
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Akşehir'de Trafik Haftası Etkinliği

Akşehir'de Trafik Haftası Etkinliği
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Trafik Haftası nedeniyle D-300 kara yolunda yapılan etkinlikte, sürücülerden seyahat izin belgeleri ve HES kodları kontrol istenerek kontrol edildi.

Trafik Haftası nedeniyle D-300 kara yolunda yapılan etkinlikte, sürücülerden seyahat izin belgeleri ve HES kodları kontrol istenerek kontrol edildi.

Etkinliğe, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fikri Kurt ile Emniyet ve Jandarma personeli katıldı.

"Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" ve "Emniyet Kemerimi Unutmam" sloganlarının kullanıldığı etkinlikte görevli personel tarafından, sürücülere trafik kurallarına uyulmasının öneminin hatırlatılırken yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle de şeker ve kolonya ikram edildi.

Araçlarda bulunan çocuklara da seyahatleri sırasında aracı kullanan ebeveynlerini, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaları için hazırlanan Trafik Dedektifi Kimlik Kartları ve broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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