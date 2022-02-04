Akşehir'de sokak hayvanları belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından besleniyor - Haberler
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Akşehir'de sokak hayvanları belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından besleniyor

AA, Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de sokak hayvanları belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından besleniyor

Akşehir Belediyesi ekipleri ile gönüllüler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi ekipleri ile gönüllüler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarını beslenmesi konusunda sivil toplum kuruluşları, gönüllü hayvanseverler ve bazı kurumlarla çalışma yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gençlik Merkezi'ndeki liderler ve gönüllülerle kentteki sokak hayvanlarını besledi.

Akşehir'in giriş ve çıkışlarında, belirli bölgelerde bulunan besleme noktalarına mama ve yiyecek bırakıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

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