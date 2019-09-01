Akşehir'de sokak basketbolu turnuvası sona erdi

01.09.2019 16:06

Konya'nın Akşehir ilçesinde sokak basketbolu turnuvası sona erdi.

Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasındaki turnuvada, yıldız kız kategorisinde Umut'un Yıldızları birinci, Umut'un Küçükleri ikinci, Umut'un Minikleri üçüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde gençliğin perileri birinci, Umut'un Sultanları ikinci, Akşehir'in Şampiyonları üçüncü oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde Şahinler birinci, Atmacalar ikinci, Kartallar üçüncü olurken, genç erkekler kategorisinde Koltuk Takımı birinci, Akşehir Boğaları ikinci, Potanın Yıldızları üçüncü oldu.

Büyük erkekler kategorisinde Şampiyon birinci, Oklama boğaları ikinci, Genç Veteranlar ise üçüncü oldu. 3 sayılık atış yarışmasında kızlarda Pınar Göktaş birinci olurken, erkeklerde ise Furkan Yalçın birinci oldu.



Tören sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, protokol tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, turnuvanın geleneksel olarak önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA