Akşehir'de Şipitin Çıksın Voleybol Turnuvası sonuçlandı
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voleybol, Akşehir, Güncel

Akşehir'de Şipitin Çıksın Voleybol Turnuvası sonuçlandı

Akşehir Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün birlikte organize ettiği 6. Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Voleybol Turnuvası'nda, şampiyon Karabulut Mahallesi Voleybol Takımı oldu.

10.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:10
Akşehir'de Şipitin Çıksın Voleybol Turnuvası sonuçlandı

Akşehir Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün birlikte organize ettiği 6. Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Voleybol Turnuvası'nda, şampiyon Karabulut Mahallesi Voleybol Takımı oldu.

Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçında Karahüyük Mahallesi ile Karabulut Mahallesi voleybol takımları karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 skorla kazanan Karabulut Mahallesi Voleybol Takımı şampiyon olurken, ikinciliği Karahüyük Voleybol Takımı kazandı. Turnuvada üçüncülükte ise Engili Mahallesi yer aldı.

Derece alan takımlara kupaları ve madalyaları ilçe protokolü tarafından verildi.

Final maçını Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA

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