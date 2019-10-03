Akşehir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

03.10.2019 22:08

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak'ta Yaşar S. (25), Duran S, Yusuf Ç. (35) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar S. tüfekle vuruldu, Yusuf Ç. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Ç, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kavgaya karışan Duran S, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA