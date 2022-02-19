Akşehir'de şiir ve türkü dinletisi yapıldı - Haberler
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Akşehir'de şiir ve türkü dinletisi yapıldı

AA, Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de şiir ve türkü dinletisi yapıldı

Akşehir Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda, radyo programcısı Talha Bora Öge sahne aldı.

Akşehir Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda, radyo programcısı Talha Bora Öge sahne aldı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Öge, seslendirdiği şiirlerle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Öge'nin orkestrasında yer alan Erhan Uslu, gecede söylediği türküyle izleyenlerin beğenisini kazandı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Talha Bora Öge, Radyo, Güncel, Haberler

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