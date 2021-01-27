Akşehir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Akşehir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

27.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:46
Akşehir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Konya'nın Akşehir ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman saatte 95 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, bazı ağaç, elektrik direkleri ve reklam panolarına zarar verdi.

Rüzgardan, Akşehir Devlet Hastanesi'nin dış cephesinin bir kısmı, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin bazı bölümleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun seyyar mescidi ve bazı apartmanların camları zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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