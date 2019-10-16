Akşehir'de şarampole yuvarlanan tır alev aldı

16.10.2019 12:05

Akşehir D-300 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan ilaç yüklü tır alev aldı.

Kaza, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi.

Akşehir'den Konya istikametine doğru gitmekte olan Ş.Ö. yönetimindeki 42 EAV 06 plakalı tırın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan bir ağaca da çarparak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç ve ilaç yüklü dorsesinin tamamen yandığı kazada araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.



Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: AA