Akşehir'de sanayide bir iş yerindeki yangın hasara neden oldu Konya'nın Akşehir ilçesinde, sanayide bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, sanayide bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Seyran Mahallesi 22. Ek Sanayi Sokak'ta, T.K'ye ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA