Akşehir'de sahte para operasyonu
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Akşehir'de sahte para operasyonu

14.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:28
Akşehir'de sahte para operasyonu

Akşehir'de piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Akşehir'de piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, C.K. (59) ve K.Ö'nün (58) perşembe pazarında piyasaya sürmek amacıyla sahte para getireceklerini belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri izlemeye aldı. Polis C.K. ve K.Ö. ile yanlarına gelerek para alışverişi yapan A.N'yi (25) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 26 bin 900 lira sahte para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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