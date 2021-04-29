Akşehir'de sahte içki üretilen eve baskın düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Akşehir'de sahte içki üretilen eve baskın düzenledi

Akşehir'de sahte içki üretilen eve baskın düzenledi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir'de sahte içki üretildiği tespit edilen bir eve düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de sahte içki üretildiği tespit edilen bir eve düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.M'nin Meydan Mahallesi'ndeki evinde, internet üzerinden aldığı saf alkolden sahte içki yaptığı yönünde bilgi elde etmeleri üzerine belirtilen adrese baskın düzenledi.

Evde, yarımşar litrelik 16 su şişesi, muhtelif markalarda 3 şişe ve 5 litrelik bidon içerisinde farklı türlerde kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Feyza Aktan Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akşehir'de sahte içki üretilen eve baskın düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:29:38. #1.15#

title