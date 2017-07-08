Akşehir'de Resul Dindar ile Karadeniz rüzgarı esti



KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Resul Dindar konseri ile Karadeniz rüzgarı esti. Konser yapılacak açık hava tiyatrosunu saatler önce doldurmaya başlayan vatandaşlar konser öncesi sunucu ve sovmen Doğukan Alsay'ın şovuyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Sanatçı Resul Dindar'ın sahneye çıkmasıyla birbirinden hareketli şarkılarla coşan seyirci, romantik şarkılarda da sanatçı Dindar'a eşlik ederek birlikte söyledi. Konserin sonlarına doğru Türk Sanat Müziği eserleri de seslendiren Resul Dindar, finali ise müzisyenleri ile birlikte horon teperek yaptı. Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Resul Dindar'a günün anısına bir plaket takdim edildi.

Başkan Akkaya, sanatçı Resul Dindar'ı Akşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, belediye olarak bu tür etkinlikleri Akşehirlilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Akkaya "Akşehir'in ak yürekli insanları, aziz Türk milletinin üyeleri, eğlenme zamanı eğlenirler ama gerektiğinde de 15 Temmuz gibi günlerde Çanakkale'de olduğu gibi tarih yazmaya devam ederler" dedi.

Akşehir Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen Resul Dindar konserine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ve 5 bine yakın seyirci katıldı.