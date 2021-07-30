Akşehir'de piknik alanında ot yangını

Konya'nın Akşehir ilçesinde piknik alanında çıkan ot yangını, ormana sıçramadan söndürüldüAkşehir Kent Ormanı bölgesinde bulunan piknik alanı içerisindeki kuru otlar henüz tespit edilemeyen bir nedenle tutuştu.