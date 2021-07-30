Akşehir'de piknik alanında ot yangını
Konya'nın Akşehir ilçesinde piknik alanında çıkan ot yangını, ormana sıçramadan söndürüldüAkşehir Kent Ormanı bölgesinde bulunan piknik alanı içerisindeki kuru otlar henüz tespit edilemeyen bir nedenle tutuştu.
Konya'nın Akşehir ilçesinde piknik alanında çıkan ot yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Akşehir Kent Ormanı bölgesinde bulunan piknik alanı içerisindeki kuru otlar henüz tespit edilemeyen bir nedenle tutuştu.
Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir olayın yaşandığı bölgeye gelerek çalışmaları takip ettiler.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun