Akşehir'de otomobilin motorundan yılan çıktı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
09.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:26
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Akşehir Meydan Mahallesi'nde 42 AAL 591 plakalı park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri, aparatla yakaladıkları yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, yeniden doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA