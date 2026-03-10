Akşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yarenler Mahallesi Küçükağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 42 BEN 367 plakalı otomobil ile K.Y. yönetimindeki 42 AZZ 972 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.Y. yola savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı