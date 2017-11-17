Akşehir'de Ortak Girişimcilik Kursu Başladı

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde hizmet veren Akşehir KOMEK kurs merkezi, İŞ-KUR ve KOSGEB'in ortaklaşa düzenlediği girişimcilik kursu için mülakat yapıldı.



Mülakata katılan 98 kişiden başarılı olan 25 kursiyer, dün ders başı yaptı.



Akşehir İŞKUR Müdürü Türkan Pınar Çiğdem kursu ziyaret ederek, katılımcılarla görüştü. Çiğdem, "Akşehir KOMEK ve İŞKUR yaklaşık 2 yıldır bu kursu açıyor. Talep oluştuğu sürece de bu hizmet devam edecek." dedi.



Önümüzdeki pazar günü tamamlanacak kurs sonunda belge almaya hak kazanan vatandaşlar KOSGEB'e proje sunma hakkına sahip olabilecekleri gibi eğer projeleri onaylanırsa kendi işlerini de kurabilecekler.