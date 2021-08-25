Akşehir'de Onur Günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşehir'de Onur Günü kutlandı

Akşehir'de Onur Günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

24 Ağustos Akşehir Onur Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

24 Ağustos Akşehir Onur Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akkaya, Polatlı Alagöz'den Akşehir'e taşınan Batı Cephesi Karargahı'nın, 9 aydan uzun süre ilçede kaldığını hatırlatarak, "İstiklal ve istikbal mücadelemizde önemli yeri olan Akşehir'imizde Onur Günü'müzün 99. yıldönümünü büyük bir heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Kutlu kurtuluş mücadelemizin en önemli stratejileri ve planları, Mustafa Kemal Atatürk tarafından şehrimizde yapılmıştır. 24 Ağustos 1922'de Batı Cephesi Karargahı'nı dualarla uğurlayan, 30 Ağustos Zaferi'nde de pay sahibi olan şehrimiz için bugün şeref günüdür." dedi.

Mehteran eşliğinde başlayan "Akşehir Üstünden Afyon'a Temsili Yürüyüşü", Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nde sona erdi.

Müze ziyaret edilerek bölümler ve odalara ilişkin bilgi paylaşımının ardından, program sona erdi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu Akşehir etabı ile futbol turnuvası final karşılaşması ve kupa töreni, Akşehir protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Garnizon Komutanlığı önünden başlayan Büyük Taarruz Bisiklet Turu Akşehir etabı, Akşehir Şehitliği'nde sona erdi. Şehitlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bisikletçiler, Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

24 Ağustos Onur Günü Futbol Turnuvası'nın final karşılaşması ise Sanayi Spor Kompleksi sentetik sahasında oynandı.

8 kulübün U-12 takımlarının mücadele ettiği turnuvanın, tam bir dostluk maçı havasında oynanan finalinde Eskişehir İdmangücü Futbol Kulübü'nü mağlup etmeyi başaran Ilgın Gençler Birliği, birincilik kupasına uzanan takım oldu.

Etkinlikleri arasında yer alan atlı okçuluk gösterilerinde, etkinliğe katılan 3 kulüpten kadın, erkek ve minik sporcular izleyenlere atlı okçuluk şöleni yaşattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Vladimir Putin Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Fahriye Evcen Merve Boluğur
Spor Ali Koç Muslera Mert Günok Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akşehir'de Onur Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:47:20. #1.16#

title