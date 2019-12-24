Akşehir'de okuldan okula gönül köprüsü kuruldu

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:26

Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu Kitap Severler Kulübü öğrencileri düzenledikleri kampanya ile okullarında topladıkları kitapları, kardeş okul olarak seçtikleri 3 okulun öğrencilerine ulaştırdı.

Kulübün "İyilik bulaşıcıdır" sloganı ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ile kampanyada toplanan kitaplar, Kulüp Danışman Öğretmeni Meryem Özkan Şan eşliğinde Çakıllar ilkokulu, Vali Kemal Katıtaş Ortaokulu ile Ilıcak ilkokuluna ulaştırıldı.

Ziyaret edilen okullarda, idareci ve öğretmenlerle kulüp faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında da bulunuldu.

Kaynak: AA