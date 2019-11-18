Akşehir'de metruk binada yangın

18.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:36

Konya'nın Akşehir ilçesinde metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Altunkalem Mahallesi İsa Çıkmazı Sokak'ta çıkan yangına, Akşehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevlerin kısa zamanda sardığı binadaki yangın, dar sokakta karşı sırada bulunan binalara sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı ve MEDAŞ aracılığıyla da mahallede elektriğin kesilmesi sağlandı.

İtfaiye ekiplerinin, kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA