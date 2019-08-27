Akşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinin havuz keyfi

27.08.2019 17:24

Yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, Akşehir Belediyesi'nin yüzme havuzunda eğlendi.

Kursa katılan 287 öğrenci, Akşehir Müftülüğü'nün koordinesinde belediyeye ait Sağlıklı Yaşam Merkezi yüzme havuzuna getirildi. Etkinlik sırasında öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocukları ödüllendirmek için böyle bir jest yaptıklarını belirterek, çocukların dini bilgilerini öğrenirken sportif etkinliklerle de yaz tatilini iyi değerlendirmesi gerektiğini savundu.

Akkaya, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın milli ve dini değerlere sahip bir şekilde, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle bu ülkeyi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine en iyi şekilde taşıyacaklarından şüphemiz yoktur." dedi.

Kaynak: AA