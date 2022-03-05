Akşehir'de kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler

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Akşehir'de kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi

AA, Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi

Akşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Hatıralarımın Ertesi Günü" tiyatro oyunu sahnelendi.

Akşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Hatıralarımın Ertesi Günü" tiyatro oyunu sahnelendi.

Akşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek kişilik oyunda, Akşehirli tiyatro sanatçısı Emre Çaltılı, performansıyla beğeni topladı.

Maruz kaldığı toplum baskısından dolayı akıl hastanesinde tedavi görmek zorunda kalan Emre'nin yaşadığı süreç konu edilen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyunu izleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçı Çaltılı'ya plaket taktim etti.

Akşehirlilerin her dalda başarılı olduğunu aktaran Akkaya, sanat dalında da birçok hemşerilerinin başarılı olduğunu, Çaltılı'nın da bu başarılı sanatçılardan biri olduğunu kaydetti.

Çaltılı ise Akşehir'de bu oyunu sergilemekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Tiyatro, Güncel, Haberler

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