Akşehir'de Kovid-19 tedbirleri denetimi Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Akşehir'de yapılan denetimlerde, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan da ekiplerle beraber sahadaydı.

Denetime, ilçede görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı. Kapsamlı denetim çerçevesinde, giyim mağazaları, lokantalar, marketler, akaryakıt istasyonları, kuaförler, kahvehane ve çay ocakları gibi işyerlerinde incelemelerde bulunuldu.

Kaymakam Kurnaz ve Belediye Başkan Vekili Arslan, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yaparken, maske, mesafe ve hijyen konularında da uyarı ve ikazlarda bulundu.

Kaynak: AA