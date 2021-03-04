Akşehir'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Akşehir'de Kovid-19 denetimi yapıldı

04.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:54
Akşehir'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde algınla mücadele kapsamında denetimler artırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde algınla mücadele kapsamında denetimler artırıldı.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de denetimlere katıldı.

Perşembe pazarı ile ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Kaymakam Kurnaz, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Denetim sırasında vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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