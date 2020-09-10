Akşehir'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Akşehir'de Kovid-19 denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akşehir'de denetimler gerçekleştirildi.

Akşehir'de Kovid-19 denetimi yapıldı
10.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:26

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akşehir'de denetimler gerçekleştirildi.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan ile kamu yöneticileri şehrin farklı noktalarında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Denetimler sırasında, maskesiz vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Kurnaz yapılan denetimin 15 günlük bir çalışmanın başlangıcı olduğunu ve kurallara uymayan vatandaşların uyarıldığını anımsatarak, hayatın her alanında Akşehir'de denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

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