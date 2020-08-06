Akşehir'de Kovid-19 denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs denetimleri genelgesi kapsamında Akşehir'de "Sağlık için hepimiz için" denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs denetimleri genelgesi kapsamında Akşehir'de "Sağlık için hepimiz için" denetimi yapıldı.

Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Abdullah Yüksel, Belediye Başkanı Salih Akkaya emniyet, jandarma, zabıta, sağlık çalışanlarının yaptığı denetime katıldı.

Çay bahçesi, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyerlerinde denetim yapan heyet, taksi duraklarında da incelemelerde bulundu. Ayrıca şehir içi dolmuşlarda da denetim yapıldı.

Kaymakam Yüksel ve Başkan Akkaya, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar ilgili bilgilendirme yaptı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında da uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA