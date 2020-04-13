Akşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye ceza Konya'nın Akşehir ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası yazıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası yazıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye, kişi başı 800 lira olmak üzere toplam 7 bin 200 lira para cezası yazıldı.

Tedbirlere uymadığı belirlenen 2 kişiye de kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, Afyonkarahisar'dan 4 kişiyi Konya'ya götürdüğü tespit edilen ticari taksi sürücüsüne 6 bin 336 lira idari para cezası yazıldı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye toplamda 19 bin 836 lira ceza kesilmiş oldu.

Kaynak: AA