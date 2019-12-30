Akşehir'de kar yağışı

30.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:26

Akşehir ilçesinde gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aralıksız kar temizliği çalışmaları yapılıyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar iş makineleri yardımıyla temizlenirken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor.

Ayrıca Akşehir Belediyesi ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dün gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla kar temizliği ve yol açma çalışmasını yaparak ara arterler de dahil olmak üzere ilçe genelindeki tüm yolları açtığını kaydetti.

Akkaya, "Ekiplerimiz tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA