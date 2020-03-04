Akşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinden Akşehir istikametine seyir halinde olan Mustafa E. yönetimdeki 42 UN 640 plakalı elma yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile kamyondaki İbrahim D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA