Akşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı
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Akşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

04.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:04
Akşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

'nın ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

'nın ilçesinden Akşehir istikametine seyir halinde olan Mustafa E. yönetimdeki 42 UN 640 plakalı elma yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile kamyondaki İbrahim D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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