Akşehir'de kaçak tütün operasyonu
Akşehir D-300 Karayolunda durdurulan araçta kaçak tütün ele geçirildiAkşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 karayolunda 32 AAE 810 plakalı otomobili durdurdu.
Akşehir D-300 Karayolunda durdurulan araçta kaçak tütün ele geçirildi
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 karayolunda 32 AAE 810 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 155 paket halinde toplam 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Araçta bulunan Mustafa D. (35) ve Osman K. (32), gözaltına alındı.
Şüpheliler, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.