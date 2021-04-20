Akşehir'de kaçak silah operasyonu
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Akşehir'de kaçak silah operasyonu

Akşehir'de kaçak silah operasyonu
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları baskında 1 tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, mermi ve av fişeği ele geçirdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları baskında 1 tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, mermi ve av fişeği ele geçirdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında A.K. ile U.U'nün ruhsatsız kaçak silah ve mermi sattığını belirledi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve av fişeği, ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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