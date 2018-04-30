Akşehir'de Kaçak Sigara Operasyonu
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyran Mahallesi Yeni Antalya yolu üzerinde seyir halinde olan 20 AFE 38 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bin 730 paket kaçak sigara bulundu.
Emniyet yetkilileri kaçak sigaralara el koyarken, araç sürücüsü Fatih A. (38) Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.