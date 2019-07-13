Akşehir'de kaçak içki operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 96 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gölçayır Mahallesi'nde bir markete kaçak içki ve sigara satıldığı bilgisine ulaşan Konya İl Jandarma ve Akşehir İlçe Jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Markette ve iş yeri sahibi T.A'nın evinde yapılan aramada 96 şişe kaçak içki ele geçirildi.

T.A gözaltına alındı.

Kaynak: AA