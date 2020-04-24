Akşehir'de ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği
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Akşehir'de ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Kızılay Akşehir Şube Başkanlığı işbirliğiyle, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere üç çeşit sıcak iftar yemeği dağıtımına başlandı.

24.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:38
Akşehir'de ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Kızılay Akşehir Şube Başkanlığı işbirliğiyle, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere üç çeşit sıcak iftar yemeği dağıtımına başlandı.

Kızılay Aşevinde hazırlanan yemekler sefer tasları ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülüyor. Yemeklerle birlikte Akşehir Belediyesi ekmek fırınında üretilen ekmeklerde ailelere ulaştırılıyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kızılay Akşehir şube Başkanı Yalın Sümer'le birlikte iftar yemeklerinin hazırlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Ramazan ayı münasebetiyle bu organizasyonla ilk etapta 600 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirten Başkan Akkaya "Bu Ramazan, Akşehir Belediyesi ve Kızılay Akşehir Şube Başkanlığı güç birliği yaparak iftar yemeği organizasyonları başlattık. İhtiyaç sahibi ailelerimize bugünden itibaren iftara üç çeşit yemek servis edilmiş olacak. Kızılay şehrimizde her yıl aktifti, bu yılda bu aktiviteyi büyüterek geliştirmek istiyoruz. Şu anda 600 ihtiyaç sahibi aileye yemek veriliyor ama ilerleyen günlerde bu sayı daha da artacak diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle Kızılay Akşehir Şube Başkanımız Yalın Sümer Beye ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bize de bu güzel iyiliğe destek vermek düşerdi" dedi.

Kızılay Akşehir Şube Başkanı Yalın Sümer'de, Ramazan ayının ülkemize ve Akşehir'e hayırlar getirmesini temenni ederek, "Korona virüs salgınının bir önce bitip herkesin hayatının normalleşmesini ümit ediyoruz. Bugüne kadar Akşehir Belediyemiz, Belediye Başkanımız Salih Akkaya önderliğinde her konuda bizlere destek olmuştur. Bu yıl Ramazan ayında toplu iftar yemeklerinin olmaması nedeniyle sefer tasıyla evlere dağıtımını yapacağımız iftar yemeklerinde belediyemizde bizlere destek veriyor. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Yalnız sadece Akşehir Belediyesinin ve Kızılayın bu işin içinde olmaması gerekiyor. Tüm Akşehir'in, tüm yardımsever insanların bu olayın içerisinde olmasını istiyoruz. 55 yıldır yapmış olduğumuz Aşevi faaliyetinin bundan sonraki yıllarda da iyi bir şekilde devam edebilmesi için maddi manevi olarak tüm Akşehir halkını bu olayın içerisinde olmaya davet ediyoruz. Biz sizinle bir olarak tencereyi kaynatmak istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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