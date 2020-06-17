Akşehir'de içki kaçakçılığı operasyonu Akşehir'de bir eve düzenlenen operasyonda, 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Akşehir'de bir eve düzenlenen operasyonda, 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Eskikale Mahallesi'nde bir evde kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 36 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi şüpheli T.Y.Ö. (24) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu.

Kaynak: AA