Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı

29.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:16

Akşehir'in Doğrugöz Mahallesi'ndeki Sulama Kooperatifi'nden yapılan hırsızlık olayında çalınanlar arasında bulunan çift açılır kapı, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında bulundu.

Akşehir Doğrugöz Mahallesi'nde bulunan Sulama Kooperatifinin pompa kulübesine ait çift açılır kapı ile 1 çekvalf ve 160'lık vananın çalındığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri soruşturma sonucunda çalınan kapının Akşehir Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurda dükkanında olduğunu tespit etti.

Hurda dükkanı sahibinden alınan bilgi doğrultusunda, malzemeyi hurdacıya satan hırsızlık olayı şüphelileri Y.G. (20), H.G. (18) ve Ö.K. (17) isimli şahıslar yakalandı.



İfadeleri alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA