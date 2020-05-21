Akşehir'de gönül birliği ile yardımlaşma en üst düzeye ulaştı Konya'nın Akşehir ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret ve sanayi odası ile dernekler gönül birliği yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret ve sanayi odası ile dernekler gönül birliği yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.

Akşehirde Ramazan ayı boyunca ve diğer zamanlarda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı (AKSEV) ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Vakıf Başkanı Abdurrahman Karataşlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu yıl Akşehir Belediyesinin de desteği ile daha fazla aileye ulaştıklarını belirten Karataşlı, "Başkanımızın bizleri ziyaret etmesi bizleri çok sevindirdi ve mutlu olduk. Bu yardım faaliyetimizi Akşehir Belediyemizle birlikte elimizden geldiğince sürdürmekteyiz. Ayrıca bu ramazanda bin 400 kişiye ulaşmış olduk ve desteklerinden dolayı Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Akkaya ise ramazan ayında güzel bir birliktelik sergilendiğine dikkati çekerek, ilçeye yakışan bir gönül birlikteliğinin sağlandığını dile getirdi.

İlçede, ihtiyaç sahibi 3 bin 300 kişiye her gün sıcak yemek sağlandığını aktaran Akkaya, "Onun dışında da Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Akşehir Belediyemizle birlikte katkılarımızı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA